Экспортерам продовольствия из Красноярского края компенсируют логистику

Прием заявок стартует на этой неделе и продлится аж до осени.

Экспортеры Красноярского края, отправляющие за рубеж сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, смогут получить компенсацию части затрат на транспортировку этих товаров. Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

Речь идет о поставках, которые пришлись на III и IV квартал 2022, а также в I и II квартал 2023. Максимальный размер компенсации — 25% от реально понесенных логистических расходов. Среди товаров, поставщики которых могут рассчитывать на возмещение, мука, кондитерские изделия, мясо, колбасы, грибы, соки, джемы, мороженое, мед и т.д.

Российская агропродукция несмотря на все ограничения продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортёры активно находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнёров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома», — отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Подать заявку на компенсацию можно с 19 января по 1 ноября 2023. Сделать это можно в специальном разделе на портале «Мой экспорт». После проверки специалистами РЭЦ, заявка, вместе с заключением о предоставлении господдержки, отправляется в Министерство сельского хозяйства России для принятия окончательного решения.

Подробнее узнать о механизме подачи заявок можно будет на вебинаре, который пройдет 16 января 2023 в 13:00 по красноярскому времени (ссылка на подключение — https://uc.exportcenter.ru/v2/join?token=t6bf6820d-4862-40f7-9998-131556be9c88, пароль — 71426).

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