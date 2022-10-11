Фермеры Красноярского края получат плюсом 82 млн рублей
Минсельхоз края выделил дополнительные средства на развитие сельского хозяйства — 82 млн рублей, предусмотренные в корректировке регионального бюджета 2022.
Поправки были приняты на заседании правительства региона.
Финансирование программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» увеличено на 81,8 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Всего на поддержку всех направлений агропрома, таким образом, в этом году направляется более 10 млрд рублей из бюджетов разных уровней», — отметил Александр Походин, первый вице-министр сельского хозяйства и торговли края.
Из дополнительно выделяемой суммы расходы распределяются следующим образом:
- 37,4 млн рублей — на возмещение затрат по производству и сбыту продукции птицеводства,
- 18,3 млн рублей — на гранты садоводческим и огородническим НКО для строительства и ремонта дорог, энергетической и прочей инфраструктуры,
- 24 млн рублей — на возмещение затрат краевым сельхозпроизводителям на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие животноводства,
- остальное — на компенсации при закупке новых машин и оборудования.
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