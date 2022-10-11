Фермеры Красноярского края получат плюсом 82 млн рублей

Поправки были приняты на заседании правительства региона.

Финансирование программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» увеличено на 81,8 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Всего на поддержку всех направлений агропрома, таким образом, в этом году направляется более 10 млрд рублей из бюджетов разных уровней», — отметил Александр Походин, первый вице-министр сельского хозяйства и торговли края.