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Фермеры Красноярского края получат плюсом 82 млн рублей

Фермеры Красноярского края получат плюсом 82 млн рублей
Иллюстрация: dhoz.ru

Минсельхоз края выделил дополнительные средства на развитие сельского хозяйства — 82 млн рублей, предусмотренные в корректировке регионального бюджета 2022.

#НОВОСТИ

Поправки были приняты на заседании правительства региона.

Финансирование программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» увеличено на 81,8 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Всего на поддержку всех направлений агропрома, таким образом, в этом году направляется более 10 млрд рублей из бюджетов разных уровней», — отметил Александр Походин, первый вице-министр сельского хозяйства и торговли края.

Из дополнительно выделяемой суммы расходы распределяются следующим образом:

  • 37,4 млн рублей — на возмещение затрат по производству и сбыту продукции птицеводства,
  • 18,3 млн рублей — на гранты садоводческим и огородническим НКО для строительства и ремонта дорог, энергетической и прочей инфраструктуры,
  • 24 млн рублей — на возмещение затрат краевым сельхозпроизводителям на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие животноводства,
  • остальное — на компенсации при закупке новых машин и оборудования.

 

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Автор: Петр Савельев
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