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Расходы бюджета Красноярского края могут превысить 1 трлн рублей

Расходы бюджета Красноярского края могут превысить 1 трлн рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Таков примерный объем ассигнований, которые будут выделяться на развитие крае в ближайшие три года.

#НОВОСТИ

В 2023-2025 на развитие Красноярского края планируется потратить порядка 1 трлн бюджетных рублей. Об этом заявил премьер-министр региона Юрий Лапшин, выступая на заседании правительства края, на котором утверждались трехлетние госпрограммы. Всего таких программ в крае 23. 

Краевые государственные программы — это основа для формирования краевого бюджета. Понятно, что окончательные его параметры появятся позже, в процессе работы над поправками с Законодательным Собранием и с учётом параметров проекта федерального бюджета. Но по общему объему утверждаемых сегодня госпрограмм уже видно, что мы уверенно движемся к исполнению задачи по достижению красноярского триллиона в предстоящую трехлетку. По крайней мере, в части расходов — точно», — сказал Лапшин.

Самыми объемными в ближайшие три года будут программы социального блока. Так, на развитие образования планируется потратить 261,6 млрд рублей. Другими крупнейшими программами стали «Развитие здравоохранения» (299 млрд рублей) и «Развитие системы социальной поддержки» (173 млрд рублей).

Проект краевого бюджета, сформированный на основе госпрограмм, внесут в Заксобрание края до 15 октября 2022.

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Деньги пойдут на развитие сельхозкооперации, малых форм хозяйствования и прочих направлений.

Автор: Петр Савельев
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