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Грузоперевозки контейнеров на КрасЖд прибавили 1,6%

Грузоперевозки контейнеров на КрасЖд прибавили 1,6%
Иллюстрация: company.rzd.ru

Основная доля перевозок подобного рода пришлась на лес.

#НОВОСТИ

За 2022 по Красноярской железной дороге было перевезено 242 тыс контейнеров ДФЭ. Это на 1,6% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба магистрали.

Больше всего — 171,2 тыс. ДФЭ — контейнеров было отправлено за рубеж. Однако на этом направлении отгрузки снизились на 5,1% год к году. А вот внутренние перевозки прибавили 22,7% и составили 70,8 тыс. ДФЭ.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в 2022 составило 189 тыс. ДФЭ. В частности, ими перевозили:

  • лесные грузы — 131, 9 тыс. ДФЭ (- 6,6%);
  • цветные металлы — 19,3 тыс. (+12,4%);
  • химикаты и сода — 12,3 тыс. (+1,5%);
  • зерно — 1,12 тыс. (рост в 2,5 раза);
  • строительные грузы — 1,11 тыс. (+23,5%);
  • каменный уголь — 882 ДФЭ (новый груз).

Напомним, что в целом погрузка на КрасЖД в 2022 составила 78,8 млн тонн грузов, что на 1% больше, чем в 2021.

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Автор: Петр Савельев
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