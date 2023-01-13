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Погрузка на КрасЖД выросла на один процент

Погрузка на КрасЖД выросла на один процент
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Основная доля грузов, отправленных со станций магистрали, пришлась на уголь.

#НОВОСТИ

За 2022 со станций Красноярской железной дороги было отправлено 78,8 млн тонн грузов, что на 1% больше, чем в 2021, сообщает пресс-служба магистрали.

В частности, было отгружено:

  • каменного угля — 53,2 млн тонн (+1,3% к 2021 году);
  • нефти и нефтепродуктов — 5,9 млн тонн (+11%);
  • руды цветной и серного сырья — 5,9 млн тонн (—0,5%);
  • руды железной и марганцевой — 1,6 млн тонн (+29,1%);
  • строительных грузов — 1,3 млн тонн (+36,4%);
  • зерна — 1,2 млн тонн (—8,6%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов — 972,8 тыс. тонн (+17,9%).

Грузооборот же в 2022 вырос год к году на 1,1% и составил 136,4 млрд тарифных тонно-км.

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Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 стал рекордным

По итогам 2022 международный аэропорт Красноярск обслужил 3 092 342 пассажира. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю работы воздушной гавани.

Красноярский край отгрузил более 40 млн тонн железнодорожных грузов

По сравнению с прошлогодним результатом, это на 6,3% больше.

Аэропорту Красноярск нарастили скорости обработки грузов

Этого добились путем увеличения производительности труда работников складского терминала воздушной гавани, которая в итоге выросла почти на тонну в сутки на человека.

Автор: Петр Савельев
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