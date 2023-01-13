Погрузка на КрасЖД выросла на один процент

Основная доля грузов, отправленных со станций магистрали, пришлась на уголь.

За 2022 со станций Красноярской железной дороги было отправлено 78,8 млн тонн грузов, что на 1% больше, чем в 2021, сообщает пресс-служба магистрали.

В частности, было отгружено:

каменного угля — 53,2 млн тонн (+1,3% к 2021 году);

нефти и нефтепродуктов — 5,9 млн тонн (+11%);

руды цветной и серного сырья — 5,9 млн тонн (—0,5%);

руды железной и марганцевой — 1,6 млн тонн (+29,1%);

строительных грузов — 1,3 млн тонн (+36,4%);

зерна — 1,2 млн тонн (—8,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 972,8 тыс. тонн (+17,9%).

Грузооборот же в 2022 вырос год к году на 1,1% и составил 136,4 млрд тарифных тонно-км.

Читайте также:

Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 стал рекордным

По итогам 2022 международный аэропорт Красноярск обслужил 3 092 342 пассажира. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю работы воздушной гавани.

Красноярский край отгрузил более 40 млн тонн железнодорожных грузов

По сравнению с прошлогодним результатом, это на 6,3% больше.

Аэропорту Красноярск нарастили скорости обработки грузов

Этого добились путем увеличения производительности труда работников складского терминала воздушной гавани, которая в итоге выросла почти на тонну в сутки на человека.