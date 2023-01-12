Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 стал рекордным

По итогам 2022 международный аэропорт Красноярск обслужил 3 092 342 пассажира. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю работы воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что пассажиропоток вырос на 13 % в сравнении с 2021. Тогда был установлен предыдущий рекорд в 2 731 903 пассажира. При этом количество самолетовылетов в 2022 составило 17 004. Это на 6,5 % меньше, чем в 2021, когда были совершены рекордные 18 133 самолетовылета.

Красноярцы чаще всего летали в Москву (978 552 человек), Новосибирск (262 543), Сочи (257 227), Санкт-Петербург (194 827), Норильск (160 024), Иркутск (120 899) и Игарку (100 902). Больше всего пассажиров — 558 827 — перевезла авиакомпания «Аэрофлот».

Через аэропорт в 2022 перевезли 16 412 тонн груза, что на 15,5% ниже по отношению к 2021. Тогда грузопоток составил 19 434 тонны.

В ушедшем году мы проделали большую работу по улучшению внутренних сервисов, модернизировали бесплатную краткосрочную парковку, обновили систему визуального и звукового оповещения пассажиров, сделали ремонт в комнате матери и ребенка, начался новый этап реконструкции перрона, в Деловом терминале открылся 4-звездочный отель. Вызовы 2022 года международный аэропорт Красноярск принял достойно», — отметил генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер

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Пассажиропоток аэропорта Красноярск впервые достиг 3 млн Сегодня днем в аэропорту Красноярск встретили трехмиллионного пассажира. Это рекордная цифра пассажиропотока за все время работы воздушной гавани.

Контейнерные перевозки по КрасЖД прибавили почти 4% Рост произошел за счет поставок внутри страны. Экспортные же сократились, но по-прежнему превалируют в общем объеме.

Со вторника, 8 ноября, на парковке аэропорта Красноярск начнут действовать новые тарифы. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта.