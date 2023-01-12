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Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 стал рекордным

Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 стал рекордным
Иллюстрация: Евгения Шихалеева / vk.com/kja.aero

По итогам 2022 международный аэропорт Красноярск обслужил 3 092 342 пассажира. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю работы воздушной гавани.

#НОВОСТИ
В пресс-службе аэропорта рассказали, что пассажиропоток вырос на 13 % в сравнении с 2021. Тогда был установлен предыдущий рекорд в 2 731 903 пассажира. При этом количество самолетовылетов в 2022 составило 17 004. Это на 6,5 % меньше, чем в 2021, когда были совершены рекордные 18 133 самолетовылета.
 
Красноярцы чаще всего летали в Москву (978 552 человек), Новосибирск (262 543), Сочи (257 227), Санкт-Петербург (194 827), Норильск (160 024), Иркутск (120 899) и Игарку (100 902). Больше всего пассажиров — 558 827 — перевезла авиакомпания «Аэрофлот».
 
Через аэропорт в 2022 перевезли 16 412 тонн груза, что на 15,5% ниже по отношению к 2021. Тогда грузопоток составил 19 434 тонны. 
В ушедшем году мы проделали большую работу по улучшению внутренних сервисов, модернизировали бесплатную краткосрочную парковку, обновили систему визуального и звукового оповещения пассажиров, сделали ремонт в комнате матери и ребенка, начался новый этап реконструкции перрона, в Деловом терминале открылся 4-звездочный отель. Вызовы 2022 года международный аэропорт Красноярск принял достойно», — отметил генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.
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Со вторника, 8 ноября, на парковке аэропорта Красноярск начнут действовать новые тарифы. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта.

Автор: Петр Савельев
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