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Пассажиропоток аэропорта Красноярск впервые достиг 3 млн

Пассажиропоток аэропорта Красноярск впервые достиг 3 млн
Иллюстрация: ДК

Сегодня днем в аэропорту Красноярск встретили трехмиллионного пассажира. Это рекордная цифра пассажиропотока за все время работы воздушной гавани.

#НОВОСТИ
Пассажир прилетел в Красноярск из Иркутска рейсом авиакомпании «Россия».
 
Впервые за 42 года существования нашей воздушной гавани мы обслужили 3 млн пассажиров. Это очень знаковое событие в целом, как для самого аэропорта, так и для региона», — отметил Андрей Метцлер, генеральный директор международного аэропорта Красноярск.
 
Уже в ноябре стало понятно, что пассажиропоток в 2022 обновит исторический максимум. За последний осенний месяц там перевезли 251 125 пассажиров. А за 11 месяцев этого года пассажиропоток аэропорта составил 2 823 058 человек. Для сравнения, за тот же период 2021-го в воздушной гавани обслужили 2 731 903 пассажира. 
 
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Автор: Петр Савельев
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