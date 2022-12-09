«КрасАвиа» купит новые вертолеты МИ-8
Один из них уже прибыл. Его поставили на дежурство по Эвенкии.
Три новых вертолета Ми-8 МТВ-1 пополнят парк «КрасАвиа» до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Эти машины будут использоваться для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в северных территориях региона. Вертолеты будут перевозить как пассажиров, так и жизненно необходимые грузы — продовольствие, лекарства, почту», — рассказали в компании.
Первый из этих трех вертолетов уже прибыл в Красноярский край. Он будет базироваться в пос. Тура в Эвенкии. Еще две машины поступят в ближайшее время. После этого в парке «КрасАвиа» будет пять вертолетов Ми-8 МТВ-1.
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