«КрасАвиа» купит новые вертолеты МИ-8

Один из них уже прибыл. Его поставили на дежурство по Эвенкии.

Три новых вертолета Ми-8 МТВ-1 пополнят парк «КрасАвиа» до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Эти машины будут использоваться для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в северных территориях региона. Вертолеты будут перевозить как пассажиров, так и жизненно необходимые грузы — продовольствие, лекарства, почту», — рассказали в компании.

Первый из этих трех вертолетов уже прибыл в Красноярский край. Он будет базироваться в пос. Тура в Эвенкии. Еще две машины поступят в ближайшее время. После этого в парке «КрасАвиа» будет пять вертолетов Ми-8 МТВ-1.

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