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Красноярский край отгрузил более 40 млн тонн железнодорожных грузов

Красноярский край отгрузил более 40 млн тонн железнодорожных грузов
Иллюстрация: company.rzd.ru

По сравнению с прошлогодним результатом, это на 6,3% больше.

#НОВОСТИ

С железнодорожных станций Красноярского края за 11 месяцев 2022 было отправлено 43,1 млн тонн грузов, это на 6,3% больше, чем за тот же срок годом ранее, сообщает Красноярская железная дорога.

В частности, было отгружено:

  • угля — 27,5 млн тонн (+11% к январю—ноябрю 2021 года);
  • нефти и нефтепродуктов — 5,4 млн тонн (+13,7%);
  • цветных металлов, лома цветных металлов — 890,7 тыс. тонн (+4%);
  • строительных грузов — 858,2 тыс. тонн (+12,6%);
  • химикатов и соды — 389 тыс. тонн (+3,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов — 338 тыс. тонн (+24,1%).

Всего же на КрасЖД, в зону обслуживания которой помимо Красноярского края входит Хакасия, а также частично Кемеровская и Иркутская области, в январе-ноябре 2022 погрузка составила 71,5 млн тонн, что на уровне прошлого года.

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Рост произошел за счет поставок внутри страны. Экспортные же сократились, но по-прежнему превалируют в общем объеме.

На Красноярской железной дороге растет пассажирооборот

За ноябрь с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в путь 534 тыс. пассажиров. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«КрасЖД» купили новые грузовые локомотивы

Машины предназначены для работы в экстремальных климатических условиях. Новую технику поставят на восточный полигон компании.

Автор: Петр Савельев
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