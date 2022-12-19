Красноярский край отгрузил более 40 млн тонн железнодорожных грузов
По сравнению с прошлогодним результатом, это на 6,3% больше.
С железнодорожных станций Красноярского края за 11 месяцев 2022 было отправлено 43,1 млн тонн грузов, это на 6,3% больше, чем за тот же срок годом ранее, сообщает Красноярская железная дорога.
В частности, было отгружено:
- угля — 27,5 млн тонн (+11% к январю—ноябрю 2021 года);
- нефти и нефтепродуктов — 5,4 млн тонн (+13,7%);
- цветных металлов, лома цветных металлов — 890,7 тыс. тонн (+4%);
- строительных грузов — 858,2 тыс. тонн (+12,6%);
- химикатов и соды — 389 тыс. тонн (+3,3%);
- промышленного сырья и формовочных материалов — 338 тыс. тонн (+24,1%).
Всего же на КрасЖД, в зону обслуживания которой помимо Красноярского края входит Хакасия, а также частично Кемеровская и Иркутская области, в январе-ноябре 2022 погрузка составила 71,5 млн тонн, что на уровне прошлого года.
Читайте также:
Контейнерные перевозки по КрасЖД прибавили почти 4%
Рост произошел за счет поставок внутри страны. Экспортные же сократились, но по-прежнему превалируют в общем объеме.
На Красноярской железной дороге растет пассажирооборот
За ноябрь с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в путь 534 тыс. пассажиров. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«КрасЖД» купили новые грузовые локомотивы
Машины предназначены для работы в экстремальных климатических условиях. Новую технику поставят на восточный полигон компании.