Цены на зерно и лес сдержали инфляцию в Красноярском крае

По итогу января 2023 динамика роста цен в регионе оказалась ниже общероссийской и средней по Сибири.

В январе 2023 годовая инфляция в Красноярском крае по отношению к декабрю 2022 замедлилась на 0,78 п.п. и составила 11,31%, сообщает местное отделение Банка России.

Быстрее всего в регионе росли цены на услуги — на 13,39%. Но и здесь было отмечено замедление этого процесса на 0,81 п.п. к декабрю 2022. В ряду прочего это стало следствием снижения цен на авиабилеты, вызванного сокращением спроса на перелеты в московском направлении.

Также медленнее стали дорожать продукты — в январе цены на них в годовом выражении выросли в среднем на 11,31%, против 11,88% месяцем ранее.

Региональные животноводы нарастили производственные мощности, что увеличило предложение и, как следствие, замедлило годовые темпы прироста цен на говядину и молоко. В свою очередь, это привело к уменьшению темпов прироста цен на продукты их переработки. Дополнительное влияние на динамику цен мяса, молока и продуктов их переработки оказал рост объема кормовой базы благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур в стране», — пояснил причины происходящего управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев.

По его словам, рост предложения зерновых также повлиял на издержки их переработчиков, что замедлило годовой рост цен на крупу и муку.

Самые низкие темпы годовой инфляции в январе 2023 были отмечены в сегменте непродовольственных товаров. Цены здесь в среднем выросли на 9,93% после декабрьских 10,84%. В частности, на это повлияла стабилизация поставок по новым каналам бытовой техники из Азии, в результате чего стали медленнее дорожать стиральные машины и кухонные плиты, а телевизоры стали дешеветь еще быстрее.

Также в крае снизились цены на обрезные доски и ДСП, что привело к замедлению роста цен на отдельные образцы мебели.

В лесной промышленности с прошлого года проходит перераспределение рынков сбыта. Экспортные ограничения способствовали переориентации на внутренний рынок. В результате этих изменений выросло предложение пиломатериалов в крае, и, как следствие, снизились цены на них и продукцию, производимую из древесины», — отмечает Журавлев.

В целом по России в январе этого года инфляция замедлилась на 0,17 п.п. к декабрю 2022 и составила 11,77%, а по Сибири — на 0,64 п.п., до 11,56%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5.. 7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024», — говорят в ЦБ.

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