Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.01
68,28
73,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Овощеводам Красноярского края помогут с семенами и финансами

Овощеводам Красноярского края помогут с семенами и финансами
Автор фото: Couleur. Иллюстрация: pixabay.com

В регионе запустили новые направления поддержки таких хозяйств.

#НОВОСТИ

Овощеводы и картофелеводы Красноярского края в 2023 получат субсидии на элитное семеноводство, увеличение объема производства картофеля и овощей в открытом грунте, удобрения и средств защиты, агротехнологические работы, рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

С этого года госпомощь производителям „борщевого набора“ вышла на новый уровень. Помимо федеральных мер, дополнительные направления предусмотрены в краевом законе о господдержке АПК, вступившем в силу 1 января. Они касаются реализации инвестиционных проектов по созданию и модернизации хранилищ картофеля и овощей, а также тепличных комплексов», — говорит глава ведомства Леонид Шорохов.

В ряду прочего, особое внимание в этом году уделят малым формам хозяйствования. Так, самозанятые, занимающиеся производством овощей, могут претендовать на грант до 2 млн рублей на покупку сельхозтехники, в том числе малогабаритной, оборудования, минеральных удобрений, семян картофеля и овощей. А сельхозкооперативам, работающим в этой сфере, компенсируют часть затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семян. Помимо этого, для них предусмотрены субсидии на покупку сельхозтехники для вспашки, посадке, прополке и уборке картофеля и овощей.

Напомним, что в 2022 в Красноярском крае накопали более 114 тыс. тонн картофеля и собрали 30,5 тыс. тонн овощей.

Читайте также:

Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию

По обоим направлениям показатель вырос примерно одинаково.

Рекордный урожай зерна в Красноярском крае замедлил рост цен на продукты

В ноябре годовая инфляция в Красноярском крае замедлилась до 11,9%. Это на 0,66% меньше, чем в октябре. В красноярском отделении Банка России это связывают с высоким урожаем зерна и овощей.

«Енисейской Сибири» добавят проектов и инвестпотенциала

В результате ожидаемый объем инвестиций по всем проектам программы увеличится почти на 1 трлн рублей.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Правительство инвестирует в строительство нефтяного терминала на Таймыре 3,6 млрдПравительство инвестирует в строительство нефтяного терминала на Таймыре 3,6 млрд
  • В Красноярске в 2023 построят 9 км новых дорогВ Красноярске в 2023 построят 9 км новых дорог
  • Гендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублейГендиректора КрайДЭО обличили в получении взятки 7,8 млн рублей
  • В Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзаломВ Красноярске в Северном построят комплекс с бассейном и спортзалом
  • У «Комсомолла» в Красноярске хотят обустроить зону отдыха с аквапаркомУ «Комсомолла» в Красноярске хотят обустроить зону отдыха с аквапарком
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.