Овощеводам Красноярского края помогут с семенами и финансами

В регионе запустили новые направления поддержки таких хозяйств.

Овощеводы и картофелеводы Красноярского края в 2023 получат субсидии на элитное семеноводство, увеличение объема производства картофеля и овощей в открытом грунте, удобрения и средств защиты, агротехнологические работы, рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

С этого года госпомощь производителям „борщевого набора“ вышла на новый уровень. Помимо федеральных мер, дополнительные направления предусмотрены в краевом законе о господдержке АПК, вступившем в силу 1 января. Они касаются реализации инвестиционных проектов по созданию и модернизации хранилищ картофеля и овощей, а также тепличных комплексов», — говорит глава ведомства Леонид Шорохов.

В ряду прочего, особое внимание в этом году уделят малым формам хозяйствования. Так, самозанятые, занимающиеся производством овощей, могут претендовать на грант до 2 млн рублей на покупку сельхозтехники, в том числе малогабаритной, оборудования, минеральных удобрений, семян картофеля и овощей. А сельхозкооперативам, работающим в этой сфере, компенсируют часть затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семян. Помимо этого, для них предусмотрены субсидии на покупку сельхозтехники для вспашки, посадке, прополке и уборке картофеля и овощей.

Напомним, что в 2022 в Красноярском крае накопали более 114 тыс. тонн картофеля и собрали 30,5 тыс. тонн овощей.

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