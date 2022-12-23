Рекордный урожай зерна в Красноярском крае замедлил рост цен на продукты

В ноябре годовая инфляция в Красноярском крае замедлилась до 11,9%. Это на 0,66% меньше, чем в октябре. В красноярском отделении Банка России это связывают с высоким урожаем зерна и овощей.

Так, рост цен на продовольственные товары замедлился в ноябре до 12,41% (13,69% — в октябре). Благодаря снижению издержек животноводов, которые используют зерно для производства кормов, цены на свинину в ноябре не превысили значения прошлых лет более, чем на 5 %. Цены на курицу вышли на уровень ноября 2021. Колбасы выросли за год менее, чем на 10 %. Мука в ноябре стояла почти в 2,5 раза меньше, чем в апреле. Как следствие, в последний месяц осени замедлился рост цен на хлеб, булки, печенье, баранки, кексы, рулеты и торты. Большинство круп за год на территории края подешевели: гречка — на 9%, крупа манная — на 2%, овсяная и перловая крупы — на 1,5%. Рис и пшено в цене не изменились. Так же за год на 35% подешевели капуста и картофель, а свекла и морковь — на 10%.

Сергей Журавлев. По данным краевых аграриев, в 2022 году был собран самый большой в истории Красноярского края урожай зерновых. Неплохие результаты были и по сбору овощей. Следствием высокого урожая обычно становится снижение цен или замедление их роста на широкий ассортимент продуктов. Урожай 2022 года стал нашим региональным фактором, влияющим на снижение инфляции. Дополнительный вклад в это внесли региональные ретейлеры, которые наращивают в торговых предприятиях долю продукции, произведенной в крае», — считает управляющий Отделением Красноярск Банка России

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился в ноябре до 11,3% после 12,24% в октябре. В Красноярском крае продолжали снижаться цены на пиломатериалы из-за роста предложения. По той же причине подешевели импортные подержанные машины. Благодаря расширению ассортимента уменьшились годовые темпы прироста цен на жидкие чистящие и моющие средства, мыло, шампунь, крем для рук и зубную пасту.

Цены на услуги в ноябре выросли до 12,39% (11,79% — в октябре). Подорожали авиабилеты, продолжали расти цены в стоматологических клиниках на лечение кариеса, пломбирование зубов, изготовление съемных протезов и зубных коронок.

Что касается Сибирского федерального округа, то в ноябре годовая инфляция составила 12,33% (в октябре — 13,2%). При этом в ноябре ее уровень остался выше, чем в целом по России. В России годовая инфляция замедлилась до 11,98%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023. В 2024 она должна вернуться к 4%.

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