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Годовая инфляция в Красноярском крае в октябре замедлилась до 12,6%

Годовая инфляция в Красноярском крае в октябре замедлилась до 12,6%
Иллюстрация: kurieronline.ru

Годовой рост цен на продукты в октябре 2022 в Красноярском крае составил 14%. В целом в крае годовая инфляция в указанный период замедлилась до 12,6%.

#НОВОСТИ

По сравнению с сентябрем 2022, годовая инфляция в октябре в Красноярском крае замедлилась на 0,98 п.п., до 12,65%. Это несколько ниже среднего уровня по Сибирскому федеральному округу (13,20%).

Годовой темп роста цен на продукты снизился в октябре до 13,69% после 15,31% в сентябре. Наибольший вклад внесла динамика цен на плодоовощную продукцию.

Овощи, входящие в потребительскую корзину жителей региона, в октябре 2022 стоили дешевле, чем годом ранее.

Больше всего за год, на 27%, подешевел картофель. Практически на четверть снизилась цена на капусту. Подешевели в годовом выражении свекла, морковь и огурцы.

Такая ситуация сложилась благодаря увеличению объемов сбора местных овощей по сравнению с прошлым годом. Краевые аграрии задействовали весной дополнительные посевные площади и собрали осенью хороший урожай. На юге страны собрали больше яблок. В итоге увеличились их поставки в край. При этом годовой прирост цен на яблоки с начала лета снижался быстрыми темпами — с 25% в июне до 2% в октябре, — рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

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Тренд наметился еще в сентябре и динамика пока только растет. Это общероссийская тенденция.

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Такого урожая в крае не собирали 35 лет.

 

 

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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