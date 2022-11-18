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Красноярский край продолжает терять в автокредитах

Красноярский край продолжает терять в автокредитах
Автор фото: Igor Schubin. Иллюстрация: pixabay.com

Тренд наметился еще в сентябре и динамика пока только растет. Это общероссийская тенденция.

#НОВОСТИ

В октябре 2022 в Красноярском крае было выдано 707 автокредитов, что на 15,7% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Количество выданных займов на покупку автомобилей в регионе начало снижаться в сентября — тогда сегмент потерял 12,8%. До этого же он постепенно восстанавливался после мартовского падения.

Подобная тенденция отмечается и по всей стране в целом: октябрьские выдачи автокредитов в РФ были меньше сентябрьских на 13,2% — это почти в два раза больше, чем было в сентябре по отношению к августу.

Красноярский край продолжает терять в автокредитах 1

Во многом такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку», — директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Компания предложит красноярцам автомобили концерна JAC Motors.

Продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее

В целом инфляция по региону также замедлилась и оказалась ниже общероссийской.

Автор: Петр Савельев
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