Выдача автокредитов в Красноярском крае снизилась на 12,8%
Количество автокредитов в сентябре 2022 года по России в целом сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% и составило 52,7 тыс. штук.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 в сентябре выдача автокредитов сократилась сразу на 37,1% (в сентябре 2021 — 83,8 тыс.), а по сравнению с «досанкционным» февралем на 27,3% (в феврале 2022 — 72,6 тыс.), — пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В сентябре в Красноярском крае зафиксировано падение выдачи автокредитов в сентябре 2022 на 12,8% по отношению к августу.
Ощутимее всего среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования показатель сократился в Кемеровской (–15%), Тюменской (–13,5%), Тульской (–12,7%) и Челябинской областях.
Тем не менее, в некоторых регионах напротив отмечается рост — в Ставропольском крае (+8,5%), Тверской (+5,8%), Оренбургской (+2,6%) и Белгородской (+1,4%) областях.
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