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Красноярцы берут одни из самых больших автокредитов в Сибири

Красноярцы берут одни из самых больших автокредитов в Сибири
Иллюстрация: img.autoyas.com

По стране результаты региона скромнее, но он все же в группе лидеров. А вот по динамике роста таких займов край явно уступает многим. В том числе и в СФО.

#НОВОСТИ
Средний размер автокредита в феврале 2021 года в Красноярском крае составлял 925 788 рублей, что на 8,8% больше, чем в том же месяце 2020-го. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
По размеру займов подобного типа край занимает второе место в Сибири — больше только в Новосибирской области (932 864 рубля). Помимо этих двух регионов из СФО в ТОП-30 территорий России с самыми большими объемами автокредитования вошли только Омская и Кемеровская области — 853 647 рублей и 819 243 рубля соответственно. Причем Кузбасс отличился повышенной динамикой, в несколько раз превосходящей не только окружную, но и среднероссийскую — +77%.
 
В целом же по стране за февраль 2021 года средний автокредит вырос на 20,3% и составил 980,9 тысячи рублей. Наибольшие автозаймы традиционно брали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Красноярский край же оказался на 12 месте по РФ.
Автор: Евгений Волошинский
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