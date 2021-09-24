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Красноярцы стали реже покупать машины в кредит

Красноярцы стали реже покупать машины в кредит
Иллюстрация: pixabay.com

Еще в июле по количеству автокредитов Красноярский край шел на первом месте в Сибири. Теперь же опустился на второе, уступив лидерство Новосибирской области.

#НОВОСТИ
В августе 2021 года в Красноярском крае было выдано 1 109 кредитов на покупку автомобилей. Это на 13% больше, чем в августе 2020-го, но на 10% меньше, чем в июле 2021-го. Такие данные опубликованы Объединенным кредитным бюро.
 
По количеству выданных автокредитов регион оказался вторым по Сибирскому федеральному округу. За месяц до этого он шел первым с 1 230 кредитами. Второе место тогда занимала Новосибирская область — 1 170 кредитов. В августе показатели новосибирцев также снизились, но не столь ощутимо — на 3% и область вышла на первое место с 1 136 автокредитами.
 
По России Красноярский край занял 19 место по числу займов на покупку автомобилей. А Новосибирская область — 18-е. Лидируют же традиционно Москва, Московская область и Санкт-Петербург — 6 885, 6 156 и 4 941 автокредит соответственно. Хотя и там динамика по месяцу далека от позитивной — по столице выдача автокредитов сократилась на 2%, а по двум оставшимся территориям изменений не было.
 
Самый ощутимый прирост к июлю автокредитование показало в Татарстане (5%), а к августу 2020-го — в Алтайском и Краснодарском краях (по 31%).
 
Красноярцы стали реже покупать машины в кредит 1
 
В целом же по России было выдана 71 тысяч автокредитов, что на 2% меньше, чем в июле, и на 3% больше, чем год назад.
 
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Во многих территориях России займы на покупку машин в апреле стали меньше, чем месяцем ранее, но в крае продолжили увеличиваться. И теперь они самые большие в Сибири.

Красноярцы стали реже покупать новые автомобили

С января по апрель 2021 года продажи новых машин в Красноярском крае только росли, но в мае они опустились даже ниже мартовских. Вместе с ними просел и рынок автокредитования.

Авторынок: красноярцы захотели помоложе

В 2021 году жители краевого центра чаще интересуются приобретением авто моложе трех лет, чем годом ранее, — сообщает Авито Авто

 

Автор: Петр Савельев
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