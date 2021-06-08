Автокредиты в Красноярском крае стали медленнее расти в размере

Во многих территориях России займы на покупку машин в апреле стали меньше, чем месяцем ранее, но в крае продолжили увеличиваться. И теперь они самые большие в Сибири.

Средний размер автокредита в Красноярском крае в апреле 2021 года составил 1 026 863 рубля, это на 4,1% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорят данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй.

С начала года динамика в этом секторе, хоть и остается положительной, постоянно снижается. Так, в феврале рост к январю составил 13,9%, а в марте к февралю — 6,5%. Однако в целом по России средний размер автокредита в феврале 2021-го по отношению к марту сократился на 2,9% — до 1,02 млн рублей. В результате Красноярский край оказался на восьмом месте по стране и первом по Сибири. Для сравнения: в январе регион был 1м в РФ и третьим в СФО.

Самые большие же автокредиты (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) берут жители Краснодарского края — 1 131 076 рублей. Наибольшая отрицательная динамика была зафиксирована в Пермском крае (-8,7%), а положительная — в Омской области (11,5%).