Потребкредиты в Красноярском крае перевалили уровень прошлого года

Регион оказался лидером по размеру потребительских кредитов в СФО.

В сентябре 2022 средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составлял 278 745 рублей, это примерно на 3% больше, чем было в третьем квартале 2021. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Под конец прошлого года в регионе наметился тренд на снижение среднего размера потребкредита. Так, в третьем квартале он был на 8,6% ниже, чем во втором, а в январе 2022 — на 22,4% (правда, год к году на 2% больше).

С начала же этого года средний потребкредит в крае вырос на 8,7%, а по отношению к августу — на 3,6%. В итоге регион по этому показателю занял первое место в СФО и 12 — по России.

В целом по стране, средний размер потребительского кредита в сентябре 2022 был на уровне 289,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,1%, а по отношению к началу года — на 25,3%.

После серьезного падения в марте-апреле 2022 года средний чек потребкредита не только восстановился до прошлогодних уровней и уровня начала года, но и превысил их. Это произошло на фоне существенного роста выдачи в последние месяцы, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим уменьшением стоимости заемных средств», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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