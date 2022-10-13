Банковские мошенники в Красноярске «устроились» в Центробанк

Появилась новая схема обмана доверчивых людей. Злоумышленники не просто представляются сотрудниками ЦБ, но и высылают фиктивные доказательства того, что это так.

Телефонные мошенники освоили новую схему обмана красноярцев: теперь они представляются сотрудниками Банка России, рассказали в пресс-службе регулятора.

Сначала злоумышленники, под видом специалиста Центробанка, звонят своей потенциальной жертве и сообщают, что по ее счету совершаются некие сомнительные операции. Далее они отправляют человеку (через мессенджер или e-mail) сообщение, в котором содержится скан якобы удостоверения сотрудника ЦБ.

Такие документы могут содержать фамилии реальных работников — эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит», — говорит управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

Он также напоминает, что мошенники могут быть очень убедительным и четко отвечать на все дополнительные вопросы. К тому же у них может быть какая-либо информация о жертве. Но это не повод верить им и сообщать персональные данные.

В данном случае следует помнить и то, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов», — резюмирует Журавлев.

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Его обещаниям поверило несколько человек из различных регионов России. В итоге они, ожидаемо, лишились своих денег.

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В основном они работают под вывеской ломбардов.

Сергей Журавлев: Защититься от мошенников поможет самоограничение

Жители Красноярского края смогут самостоятельно ограничить проведение некоторых онлайн-операций. О сути нововведения рассказывает Сергей Журавлев, управляющий местным филиалом Центробанка.