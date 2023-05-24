Больше 80% российских компаний заявили о сокращении международного сотрудничества

Почти половина из них считает, что вернуть взаимодействие с зарубежными бизнес-партнерами к прежнему формату уже не получится.

82% компаний из ключевых отраслей экономики РФ сообщили о снижении международного бизнес-взаимодействия за 2022. Согласно данным нового исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, только 11% компаний не зафиксировали каких-либо изменений в коммуникации с зарубежными партнерами. Расширить интернациональное сотрудничество смогли 7% опрошенных представителей компаний: найти новых партнеров получилось в странах СНГ и на Ближнем Востоке.

Среди всех направлений международного взаимодействия ощутимее остальных пострадало привлечение зарубежного финансирования: об ухудшении ситуации сообщили все опрошенные респонденты, занятые в этой сфере. О сокращении темпов сотрудничества сообщили 87% импортеров и 64% экспортеров. В 67% случаев потребовалось отказаться от привлечения консультантов международного уровня.

43% респондентов рассказали о вынужденном отказе от членства в международных ассоциациях и союзах, а 22% опрошенных пришлось выходить из международной структуры.

На данный момент 41% считают, что возродить прежние форматы и условия ведения бизнеса за рубежом уже не получится никогда. 38% закладывают на восстановление деловых коммуникаций 5-10 лет. 12% прогнозируют период длиною в пять лет, а 3% отказались от ответа.

По данным FinExpertiza, главной причиной разрыва с международными партнерами 77% называют политическую ситуацию. 22% столкнулись с расторжением сотрудничества по инициативе иностранных контрагентов, еще 5% выступили инициировали деловое расхождение самостоятельно.

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