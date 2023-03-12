Правительство РФ может разрешить экспорт «северного газа»
Правительство рассматривает вопрос о начале экспорта сжиженного газа с севера Красноярского края.
Список северных территорий России, откуда разрешен экспорт сжиженного природного газа (СПГ), может быть расширен, — пишет ИА Regnum со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина в ходе заседания правительства 9 марта 2023.
Кроме севера Красноярского края в список может быть внесен и Ямало-Ненецкий автономный округ, недра этих территорий содержат порядка 3 трлн куб. м природного газа.
По словам г-на Мишустина, в случае принятия данного предложения, годовые объемы производства СПГ в России увеличатся до 100 млн тонн в ближайшие семь лет.
Это также может положительно повлиять на развитие арктических маршрутов для транспортировки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
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