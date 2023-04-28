АКРА перезапустило и снова публикует оценку финансового стресса для России

Показатель, который оценивался ежедневно с 2016, достиг пикового значения весной 2022, после чего публикация индекса была остановлена.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) спустя год возобновило публикацию ACRA FSI RU — индекса финансового стресса. Его характеризуют как один из высокочастотных индикаторов, который позволяет оценить уровни рисков в финсистеме РФ и ее близость к состоянию кризиса.

С декабря 2016 по март 2022 ACRA FSI RU рассчитывался по единой методике каждый день, пока 18 марта показатель не достиг исторического максимума. После этого публикация индекса прекратилась больше чем на год. АКРА возобновило его 26 апреля 2023 — уже по измененной методике.

В расчет ACRA FSI RU внесли восемь изменений:

Уточнили механизм сглаживания недельных данных по инфляции; Упростили расчет разброса доходностей по акциям финансовых институтов: теперь база расчета данного показателя всегда совпадает с базой расчета отраслевого индекса Московской биржи (MOEXFN-RUB); Изменили подход к расчету цен на нефть: котировки нефти марок Brent и Urals усредняются (расчет индикатора будет уточнен в случае появления новых регулярно рассчитываемых котировок); Исключили разницу между спот-ценой и форвардной ценой на экспортируемую нефть из набора факторов; Дополнительно включили курс рубля к китайскому юаню (RUBCNY) в расчет волатильности валютных курсов; Начали использование однодневной ставки MIACR при расчете фактора «Спред ставок денежного рынка и бескупонных краткосрочных ОФЗ»; Прописали алгоритм заполнения значений индекса в ситуациях, когда становятся недоступными данные, необходимые для расчета более чем трех факторов одновременно; Пересчитали веса факторов на базе их более длинной истории, в то время как сам принцип установления факторов остался неизменным.

На данный момент границей перехода финансовой системы России в состояние кризиса оценивают в 2,5 пункта.

27 апреля этот показатель составил 1,012 пункта. Как следует из опубликованных на сайте АКРА данных, 31 марта индекс был равен 0,63 пункта. Самой высокой точки ACRA FSI RU достиг 18 апреля — 1,307 пункта. В начале недели, 24 апреля, индекс составлял 1,093 пункта.

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