«Леруа Мерлен» уходит из России: что ждет гипермаркеты сети в Красноярске

В марте 2023 компания, управляющая сетью Leroy Merlin, заявила о прекращении работы на территории РФ. Вспоминаем, как развивалась представленность бренда в Красноярске.

24 марта компания ADEO, под управлением которой находится международная компания-ритейлер Leroy Merlin, заявила о завершении деятельности на территории России. Причиной такого решения группа компаний указала политическую позицию. Соответствующую информацию опубликовали на сайте компании.

После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей. <...> Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников», — говорится на сайте ADEO.

Сообщение о планируемом окончании работы с российским рынком появилось в пресс-релизе компании от 1 сентября 2022.

С самого начала конфликта мы решили: прекратить новые инвестиции ADEO в России, прекратить импорт продукции из России, прекратить организацию финансирования Leroy Merlin Россия», — указано в документе.

На март 2023 в Красноярске функционирует три гипермаркета сети. Они расположены в ТРЦ «Планета», ТЦ МЕГА и на улице Калинина. В представительстве бренда «Деловому кварталу» сообщили, что все они продолжат работу в штатном режиме.

Иллюстрация: Строительная компания MEP STROY

Со слов Лолы Сатторовой, директора по внешним коммуникациям и корпоративному имиджу «ООО Леруа Мерлен Восток», все 111 гипермаркетов сети в 65 городах РФ, будут по-прежнему предлагать ассортимент товаров и сервисов по доступным ценам.

24 марта Adeo, наша управляющая компания во Франции, действительно объявила о намерении передать управление Леруа Мерлен Россия локальному менеджменту. Это изменение никак не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников: все рабочие места будут сохранены. Компания продолжит работу в обычном режиме», — написала Лола Сатторова в ответ на запрос редакции «Делового квартала».

Как отметил в беседе с «РИА Новости» Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли России, передача активов сети российскому менеджменту — рациональный вариант.

Владелец [французская группа ADEO] принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов», — цитирует Виктора Евтухова агентство.

Также в беседе с «РИА Новости» он добавил, что сеть сохранит персонал, и планирует запуск новых магазинов.

В Красноярске первый гипермаркет французской сети открылся в феврале 2012. Он разместился во второй очереди ТРЦ «Планета». Площадь торгового зала составила 12 тыс. квадратных метров, общая — 20 тыс. квадратных метров.

Второй гипермаркет «Леруа Мерлен» на территории Красноярска запустился спустя два года, в декабре 2014. Его открыли на правом берегу города, в ТЦ МЕГА: магазин занял 10 тыс. квадратных метров. По мнению Карена Нерсесяна, директора второго «Леруа», этот гипермаркет стал более современным и декоративным по сравнению с предшественником. На моменте запуска в магазине можно было найти 33 тыс. товаров.

Иллюстрация: фото «Делового квартала»

2015 стал для красноярских «Леруа Мерлен» годом запоминающегося партнерства.

В апреле в торговых точках сети появилась продукция компании Flext — производителя гибкого профиля для отделки и строительства. В 2015 его разрабатывали и производили в Красноярске, позже представительство бренда запустилось в Москве. Как писал «Деловой квартал», договор между «Леруа Мерлен» и Flext подразумевал сбыт продукции производителя в 11 гипермаркетах.

В октябре этого же года «Леруа Марлен» вступило в частно-муниципальное партнерство, в результате которого в Ленинском районе возвели сквер в Ленинском районе. По данным администрации района, суммарно компания выделила на благоустройство этой территории почти 8,5 млн рублей. Так на проспекте имени газеты Красноярский рабочий появилась зеленая пешеходная зона, дорожки с освещением и лавочками, а также парковка на 250 машиномест.

В январе 2017 на базе гипермаркета в ТРЦ «Планета» запустился проект «Школа ремонта»: в нем эксперты «Леруа Мерлен» проводили мастер-классы по ремонтным работам. Полученные навыки красноярцы впоследствии могли применить для собственноручного ремонта квартир и домов.

Затем в июле 2017 в Красноярске открылся третий гипермаркет сети. Этот «Леруа Мерлен» запустили в Октябрьском районе города: его площадь составила 10 600 квадратных метров. Там тоже разместили около 33 тыс. товаров.

В марте 2020 правительство РФ включило французскую сеть строительных гипермаркетов в список системообразующих предприятий. Наравне с «Леруа Мерлен Восток» в этот реестр вошла шведская сеть IKEA.

Иллюстрация: 2ГИС

А вот 2020 ознаменовался для красноярских «Леруа Мерлен» заметным скандалом: в марте гипермаркеты закрыли на изоляцию в принудительном порядке. Магазины открылись только спустя несколько месяцев, в мае.

В 2023 «Леруа Мерлен» снова оказался в фокусе внимания красноярских СМИ: в одном из гипермаркетов обнаружили нарушения маркировки четырех видов товаров. После этого ООО «Леруа Мерлен Восток» выдали предписание о приостановке реализации этой продукции, причем не только в красноярских магазинах, но и в филиалах сети на всей территории РФ.