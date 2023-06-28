Красноярцы стали покупать в кредит более дорогие автомобили

Из сибирских регионов большие автокредиты берут только в Новосибирской области.

Средний размер автокредита в Красноярском крае по итогу мая 2023 составил 1,3 млн рублей, что на 2,2% большем, чем было месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По размеру займов на покупку машины край идет на 10 месте по России и на втором по СФО. Лидирует же в округе Новосибирская область с 1,33 млн рублей. Правда, динамика там существенно ниже — за месяц средний автокредит в регионе вырос всего на 0,2%.

По стране же средний автокредит за май вырос на те же 2,2%, что и в Красноярском крае, но составил 1,34 млн рублей. Как отмечает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков, за пять месяцев 2023 средний чек кредита на покупку автомобиля вырос на 14%. В итоге показатель мая этого года оказался наивысшим с начала 2022.

Росту среднего размера автокредита в последнее время во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — говорит он.

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Еще в июле по количеству автокредитов Красноярский край шел на первом месте в Сибири. Теперь же опустился на второе, уступив лидерство Новосибирской области.

Рост цен в Красноярском крае ускорился почти вдвое

Замедление инфляционных процессов в товарных сегментах, не смогло нивелировать их усиление в сфере услуг. В итоге по годовой инфляции регион почти догнал Россию в целом и опередил Сибирь.

Лишь треть жителей Красноярского края имеет доходы выше среднего

Год назад она была еще меньше — в районе четверти.