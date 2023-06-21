Рост цен в Красноярском крае ускорился почти вдвое

Замедление инфляционных процессов в товарных сегментах, не смогло нивелировать их усиление в сфере услуг. В итоге по годовой инфляции регион почти догнал Россию в целом и опередил Сибирь.

В мае 2023 инфляция в Красноярском крае оказалась на уровне 2,32% год к году, тогда как в апреле она была 1,23%. Об этом сообщили в местном отделении Банка России.

Основной вклад в ускорение инфляционных процессов внесла сфера услуг, где годовой прирост цен увеличился с 5,35% в апреле до 8,62% в мае.

Оживление в сегменте услуг связано в первую очередь с ростом спроса на турпоездки. Красноярский аэропорт фиксирует увеличение пассажиропотока в полтора раза. Повышенный спрос привел к росту цен на билеты», — говорит управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.

По его словам, сильнее всего за год цены выросли на турецком направлении — 88%. Немного умереннее подорожали поездки в Беларусь, Среднюю Азию и Египет. Туры же в страны Юго-Восточной Азии прибавили в цене лишь 6%, а в ОАЭ — и вовсе снизились на 9%.

В отличие от сферы услуг, инфляция в продовольственном и непродовольственном сегментах замедлилась. Так, продукты выросли в цене лишь на 0,62% год к году, тогда как в апреле этот показатель был на уровне 1,03%.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары уменьшился в мае до 0,62% после 1,03% в апреле.

Удешевление сельскохозяйственных культур в годовом выражении снизило затраты переработчиков на сырье. В результате усилилось снижение цен на крупы и подсолнечное масло. Кроме того, животноводческие предприятия края увеличили объем производства молока, что снизило его стоимость и сдержало рост затрат переработчиков. В итоге уменьшились годовые темпы прироста цен на сметану и сыры, подешевели йогурты, сливочное масло и творог», — рассказывает Журавлев.

Цены на непродовольственные товары продолжили снижаться. Правда, темпы ощутимо замедлились: 0,44% в мае (год к году) против 1,42% в апреле. Главную роль здесь сыграло то, что медленнее стали дешеветь компьютеры и иностранные подержанные автомобили. Причина: сравнительно низкая база прошлого года.

В мае 2022 снижение цен на эти товары было более значительным после исчерпания ажиотажного спроса в конце февраля — первой половине марта», — пояснил Журавлев.

Отечественные же машины стали дорожать быстрее. Это произошло из-за того, что автозаводы страны перенесли в цены издержки, накопившиеся из-за перестройки производственных цепочек.

В целом же по России цены в годовом выражении за май выросли на 2,51%, против 2,31% в апреле. Здесь также сыграла свою роль растущая инфляция в сегменте услуг. Плюс, в отличие от края, по стране непродовольственные товары подорожали.

Как отмечают в Центробанке, ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.

В базовом сценарии, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в 2023 составит 4,5–6,5%, а в 2024 вернется к 4%», — говорят в ЦБ.

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