Инфляция в Красноярском крае снизилась до уровня статпогрешности

Как и месяцем ранее, это является следствием ее кардинального роста год назад.

По итогу апреля 2023 годовая инфляция в Красноярском крае составила 1,23% ,что вдвое меньше, чем было в марте этого же года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Самое больше замедление темпов роста цен — почти в четыре раза — отмечалось в продовольственном сегменте. Цены здесь за месяц выросли всего на 1,03% против мартовских 4,1%.

Благоприятная ситуация сложилась с ценами для потребителей животноводческой продукции. В частности, производители поставляли на прилавки большее количество молока, а тратили на его производство меньше. Молоко дешевело три месяца подряд. Вслед за ним снижался рост цен на продукты, производимые из него. Так, сливочное масло за год не прибавило в цене, сыр подорожал на 6%, сметана и творог — на 2%, йогурт — на 3%», — рассказал управляющий красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

Помимо этого в крае подешевели зерно, мука, крупы и картофель, что также сказалось на общих темпах продуктовой инфляции.

В непродовольственном сегменте замедление инфляционных процессов оказалось менее заметным — с 1,78% в марте до 1,42% в апреле.

Такая динамика была характерна для товаров длительного пользования: подержанных импортных автомобилей, отдельных видов бытовой техники, компьютеров, смартфонов и ювелирных изделий. По сравнению с текущим годом, в апреле 2022 снижение цен на эти товары было более значительным из-за охлаждения потребительской активности после ажиотажного спроса в конце февраля — первой половине марта», — говорит Журавлев.

Сильнее всего — на 5,35% — подорожали услуги, но и здесь отмечено замедление этого процесс (на 0,29 п.п.).

В апреле 2023 медленнее росли цены не только в крае, но и других регионах Сибири и России в целом. Так, по СФО они в среднем прибавили 1,43% (против 2,83% в марте 2023), а по стране — 2,31% (против 3,51% в марте).

В Банке России говорят, что уже в мае показатель годовой инфляции начнет увеличиваться и по итогу года составит 4,5-6,5%.

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