Потребкредитование в Красноярском крае практически прекратило рост

Динамика все еще положительная, в отличие от многих других регионов, но на уровне статпогрешности.

В апреле 2023 в Красноярском крае выдано 24 152 потребительских кредита. Это лишь на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных займов подобного типа регион оказался на третьем месте в Сибирском федеральном округе. Опережают его Кемеровская (26 717) И Новосибирская (26 346) области. Причем, если в первой, также отмечен, пусть не существенный (0,8%), но рост, то во второй число выданных за месяц потребкредитов уменьшилось на 2,1%.

Тенденция к сокращению числа выдаваемых займов на покупку потребительских товаров отмечалась в апреле по многим другим регионам. Да и в целом по стране оно снизилось за месяц на 2,4% — до 1,07 млн.

Меж тем в марте этого года количество выданных потребкредитов весьма ощутимо росло — к февралю оно прибавило 21,4% в Красноярском крае и 22,4% в целом по России.

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И это один из самых низких показателей по Сибири.

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В начале весны годовой прирост цен в регионе оказался на рекордно низком уровне. Но это не повод для безудержного оптимизма.

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