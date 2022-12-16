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Три четверти доходов красноярцы тратят на потребительские нужды

Три четверти доходов красноярцы тратят на потребительские нужды
Автор фото: Q K . Иллюстрация: pixabay.com

И это один из самых низких показателей по Сибири.

#НОВОСТИ

Ежемесячные потребительские расходы жителей Красноярского края в третьем квартале 2022 составили 76,1% от их доходов, посчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Это одно из самых низких отношений доходов и расходов населения в Сибири. Меньше только в Иркутской области (75,5%) и Туве (68,1%). А вот жители Алтая и Хакасии тратят почти все заработанное — 92,9% и 93,4% соответственно.

По уровню же средних доходов и расходов в месяц Красноярский край идет на втором месте — следом за Новосибирской областью, жители которой зарабатывают в среднем 40 705 рублей против 40 650 в крае, а тратят — 33 255 рублей против 30 925 в крае (траты новосибирцев составляют 81,7% от их доходов).

В среднем же по России ежемесячные траты ее жителей составляются 78,2% при доходах 46 025 рублей и расходах 35 969 рублей.

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В домохозяйствах края выросли траты на сладости и алкоголь, а вот в плане общепита люди сильно ужались.

Потребкредитование в Красноярском крае чуть отыграло свои позиции

Объемы выданных кредитов подобного типа все еще ниже прошлогодних, но отставание сократилось.

Красноярский край продолжает терять в автокредитовании

Подобная тенденция отмечается не только в регионе, но и в среднем по стране.

Автор: Петр Савельев
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