Красноярцы стали больше тратить на «вредные» продукты и культуру

В домохозяйствах края выросли траты на сладости и алкоголь, а вот в плане общепита люди сильно ужались.

Во втором квартале 2022 домохозяйства Красноярского края в среднем тратили на алкоголь, сигареты и сладости 4 293 рубля в месяц, посчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По их данным, расходы жителей края на сладости в отчетном периоде выросли на 24,9% (до 1 733 рублей) по отношению к аналогичному периоду 2021, а на алкоголь и табак — на 2,6% (до 2 560 рублей).

Также серьезно прибавили траты красноярцев на культурные мероприятия. В итоге они составили 1 217 рублей в месяц (+47,8%).

Затраты же на общепит снизились на 31,8% и составили 1 937 рублей в месяц.

Добавим, что расходы домохозяйств Красноярского края на табак и алкоголь оказались самыми большими в Сибири. На втором месте идет Хакасия (2 502 рубля в месяц, +4%). Она же, кстати, держит рекорд по тратам на сладости — 1 774 рубля (+23,4%). Край в этом сегменте идет вторым.

Самые большие расходы на общепит среди сибирских регионов в Омской области — 4 133 рубля. При этом рост год к году здесь составил 714,2% — это один из самых больших показателей по России в целом (больше только в Ханты-Мансийском автономном округе — 1 116,2%).

В среднем по стране траты домохозяйств на общепит во втором квартале 2022, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выросли на 15,3% (до 1 684 рубля), на сладости — на 15,4% (до 1 469 рублей), на алкоголь и табак — на 21% (до 2 035 рублей). В культурных же расходах россияне ужались до 1 912 рублей (-26,6%).

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