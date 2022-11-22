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Потребкредиты в Красноярском крае опустили до уровня декабря 2020

Потребкредиты в Красноярском крае опустили до уровня декабря 2020
Иллюстрация: Maria_Domnina

После роста, который начался в апреле, в октябре средний размер подобного займа резко сократился.

#НОВОСТИ

Средний размер потребительского кредита в Красноярском крае по итогу октября 2022 составил 277 738 рублей, что на 18% ниже, чем было месяцем ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Причем в сентябре размер потребкредита в регионе все еще рос — он прибавил 3% к августу. Но в октябре опустился практически до уровня конца 2020 — тогда он составлял 223 379 рублей.

Тенденция снижения среднего размера потребкредита отмечается и по России в целом. По итогу октября 2022 по отношению к сентябрю этого же года он потерял 19% и составил 234,7 тыс. рублей. В декабре же 2020 его сумма равнялась 218,9 тыс. рублей.

Во многом такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства. В то же время и банки придерживаются консервативной политики, выдавая потребкредиты с повышенным средним чеком только „качественным“ заемщикам», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Добавим, что степень сокращения среднего размера потребкредита в Красноярском крае оказалось самой низкой среди территорий СФО, вошедших в топ-30 регионов с наибольшими займами подобного типа.

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По итогу четырех месяцев 2021 года динамика в этом виде заимствований по краю также оказалась выше, чем в других территориях Сибирского федерального округа.

Годовая инфляция в Красноярском крае в октябре замедлилась до 12,6%

Годовой рост цен на продукты в октябре 2022 в Красноярском крае составил 14%. В целом в крае годовая инфляция в указанный период замедлилась до 12,6%.

Красноярский край продолжает терять в автокредитах

Тренд наметился еще в сентябре и динамика пока только растет. Это общероссийская тенденция.

Автор: Петр Савельев
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