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Красноярцы берут самые большие в Сибири потребкредиты

Красноярцы берут самые большие в Сибири потребкредиты
Иллюстрация: pixabay.com

По итогу четырех месяцев 2021 года динамика в этом виде заимствований по краю также оказалась выше, чем в других территориях Сибирского федерального округа.

#НОВОСТИ
Средний размер потребительского кредита в апреле 2021 года в Красноярском крае составил 329 171 рубль, что на 15% больше, чем в марте этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
По размеру потребкредитов и по динамике край оказался на первом месте в СФО. На втором идет Новосибирская область (308 076 рублей/+11,4%), а на третьем Омская (306 635 рублей/+11,7%).
 
В среднем по России потребкредит вырос на 16,1% и составил 317,7 тысячи рублей. Красноярский край среди всех регионов страны оказался на девятом месте по величине таких займов и на 16-м по степени их роста.
Автор: Петр Савельев
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