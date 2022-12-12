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Красноярский край продолжает терять в автокредитовании

Красноярский край продолжает терять в автокредитовании
Автор фото: andreas160578 . Иллюстрация: pixabay.com

Подобная тенденция отмечается не только в регионе, но и в среднем по стране.

#НОВОСТИ

В январе-октябре 2022 в Красноярском крае выдали автокредитов на сумму 9,3 млрд рублей, что на 27,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2021. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Отставание от прошлогодних показателей в этом сегменте кредитование увеличивается уже не первый месяц. Так, если по итогу восьми месяцев оно было на уровне 23,5%, то за девять — уже 25,6%, что примерно столько же, сколько было по итогу перового полугодия.

В среднем по России динамика похожая. Так, если в январе-сентябре 2022 было выдано автокредитов на 40,7% меньше, чем за тот же срок 2021, то в январе-октябре — уже на 41,3%.

Из 30 регионов с наибольшим объемом автокредитования наибольшее отставание от прошлогодних результатов по итогу десяти месяцев зафиксировано в Москве (49,2%), а наименьшее — как раз в Красноярском крае. Плюс к этому по объему выдачи этого вида займов регион лидирует в Сибирском федеральном округе.

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Объемы выданных кредитов подобного типа все еще ниже прошлогодних, но отставание сократилось.

Красноярский край вышел в лидеры по автокредитованию в Сибири

Объем подобных кредитов в регионе сократился почти на четверть, но в других территориях этот сегмент просел еще сильнее.

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Автор: Петр Савельев
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