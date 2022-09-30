Красноярский край вышел в лидеры по автокредитованию в Сибири

Объем подобных кредитов в регионе сократился почти на четверть, но в других территориях этот сегмент просел еще сильнее.

За восемь месяцев 2022 жители Красноярского края взяли автокредитов на 7,5 млрд рублей, что на 23,5% меньше, чем за тот же срок годом ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Объем займов на покупку машин в крае оказался самым большим в Сибири, хотя в прошлом году лидировала Новосибирская область. Однако там объемы выдачи сократились на 30,7% год к году и итоговая цифра оказалась на уровне 7,1 млрд рублей. Это третье место в СФО. На втором же идет Кемеровская область — 7,2 млрд рублей (-26,3%).

В целом по России за отчетный период было выдано автокредитов на 432,9 млрд рублей, что на 40% меньше, чем годом ранее.

В сравнении с прошлым годом падение выдачи в сегменте автокредитов весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей. В целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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