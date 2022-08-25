В Красноярском крае автокредитование просело больше чем на четверть

Сокращение в этом сегменте оказалось одним из самых низких в стране. В целом же по России автокредитование потеряло куда больше.

За семь месяцев 2022 года в Красноярском крае было выдано автокредитов на 6,3 млрд рублей, это на 25,1% меньше, чем за тот же срок годом ранее. Такую информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По объему автокредитования регион стоит на 16 месте в России и на первом по Сибири. А сокращение оказалось самым низким среди 30 территорий страны с наибольшими суммами займов подобного типа.

В целом же по России за январь-июль 2022 года автокредитование потеряло 40,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По итогу таких займов было в выдано на 375,1 млрд рублей.

В сравнении с прошлым годом падение выдачи в сегменте автокредитов объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», — говорит Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Добавим, что тенеденция к снижению объемов автокредитования в стране и крае отмечается не первый месяц. Причем разница в динамике примерно такая же.

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