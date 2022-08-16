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Красноярский край прибавил в количестве потребкредитов

Красноярский край прибавил в количестве потребкредитов
Иллюстрация: pixabay.com

Сегмент потребительского кредитования продолжает восстанавливаться по всей стране.

#НОВОСТИ
В июле 2022 года в Красноярском крае было выдано 22 212 потребительских кредитов, что на 15,5% больше, чем месяцем ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
По динамике восстановления этого сегмента край оказался на втором месте среди сибирских территорий, вошедших в ТОП-30 по количеству выданных займов подобного типа. Лидирует же по округу Омская область (+19,2%). По числу же потребкредитов край третий в Сибири — лидируют здесь Кемеровская (23 949) и Новосибирская (23 211) области.
 
В целом по стране за июль 2022-го было выдано 1,01 млн потребительских кредитов, что на 12,6% больше, чем в предыдущем месяце. Последний рекорд был поставлен в декабре 2021 — тогда выдали 1,73 млн подобных займов.
 
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Автор: Петр Савельев
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