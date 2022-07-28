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Автокредитование в Красноярском крае просело на четверть

Автокредитование в Красноярском крае просело на четверть
Иллюстрация: kredit-on.ru

По России просадка почти вдвое больше. Проблема не только в ставках - машин на всех желающих не хватает. Да и банки не спешат давать деньги всем подряд.

#НОВОСТИ
За первое полугодие 2022 года жители Красноярского края набрали автокредитов на 5,2 млрд рублей, что на 25,8% меньше, чем за тот же период 2021-го. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
По информации НБКИ, по общей сумме подобных займов край оказался на первом месте по Сибири. Степень же сокращения является самой низкой из пяти территорий СФО, попавших в топ-30 по объемам автокредитования.
 
В целом же по стране общая сумма кредитов на покупку автомобилей, выданных населению, сократилась (год к году) на 43,3% и составила 307,2 млрд рублей.
 
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такое сокращение в сегменте автокредитования объясняется не только ростом ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей на рынке.
Поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В целом, банки придерживаются консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне», — добавил он.
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После снижения ключевой ставки ЦБ этого следовало ожидать.

Красноярцы недополучили больше половины потребкредитов

Подобная тенденция наблюдается по всей стране, но в целом она, пусть не намного, но ниже, чем в крае.

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Автор: Петр Савельев
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