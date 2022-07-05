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Решим автомобильный вопрос: TIKSAN GROUP запускает новое направление

Сергей Ким, руководитель TIKSAN GROUP
Сергей Ким, руководитель TIKSAN GROUP. Иллюстрация: TIKSAN GROUP

Международная группа компаний TIKSAN GROUP поделилась с «ДК» подробностями нового направления, связанного с поставкой зарубежных автомобилей.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

О том, почему компания решила зайти в новый сегмент рынка, беседуем с Сергеем Кимом, руководителем TIKSAN GROUP.

По словам Сергея Кима, мы оказались в ситуации, когда наши возможности, к сожалению, не успевают за нашими потребностями. 

— Сначала пандемия, а следом и события этого года, несомненно, сказались и на нас с вами. Автомобильный бизнес не исключение. Многие компании ушли с российского рынка, кто-то приостановил свою деятельность. Дилеры испытывают сложности с поставками, евродоллар постоянно скачет, наличие автомобилей в дилерских центрах мизерно по сравнению с тем, что было совсем недавно. По сути, российский потребитель, привыкший за годы экономической свободы к большому выбору и европейскому качеству, стал заложником ситуации. Те, кто не успел приобрести или обновить свои автомобили, испытывают сложности в этом вопросе. Автомобили есть, но качество, уровень и конечная стоимость? Вот самый главный вопрос.

Компания TIKSAN AUTO готова закрыть существующие потребности в поставках качественных автомобилей?

— Мы предлагаем реальную альтернативу для конечных клиентов и корпоративных заказчиков. Поставки автомобилей с минимальным пробегом из Южной Кореи. Преимущества таких автомобилей очевидны: качественные авто не старше 3…5 лет с отличными техническими характеристиками. На них благоприятно влияют и погодные условия, и сборка для внутреннего корейского рынка, что гарантирует высокую технологичность, и качество топлива, и качество дорог в Южной Корее. 

Автомобили в Южной Корее комплектуются круче, чем для внешних рынков?

— Гораздо круче, и это большое преимущество для российского авторынка, поскольку появляется возможность приобрести достойный автомобиль за адекватные деньги. Мы нацелены на поставки исключительно качественных автомобилей с минимальным пробегом и максимально богатыми опциями.

Тем не менее автомобильный бизнес для вашей компании новый. Почему вы на это решились?

— TIKSAN GROUP — эксперт по сотрудничеству с Южной Кореей c 2010. Мы международная группа компаний, представленная более чем в 100 городах России, СНГ, Европы и Азии. У нас своя команда профессионалов непосредственно в Южной Корее, которая скрупулезно отбирает автомобили с чистой историей по оптимальной цене. 

Мы возьмем на себя самое сложное — поиск, отбор и доставку нужных автомобилей. Вам нужно только определиться со своими пожеланиями по бренду и марке, а мы подберем самый подходящий вариант. Это индивидуальный подход и партнерские отношения в их лучших традициях. 

Какие объемы поставок вы планируете?

— От 150 автомобилей ежемесячно, при этом гарантированный срок доставки — от 45 дней. 

Помимо корейских марок будут другие?

— Мы готовы выбрать не только самые популярные марки корейских брендов, такие как KIA, Hyundai, Genesis, SsangYong. К поставкам также доступны немецкие авто: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Porsche. Японские популярные бренды: Lexus, Toyota, Nissan, Infiniti, Subaru, Honda, Mazda. Премиальные английские бренды: Land Rover и Bentley. Американские бренды: Chevrolet, Jeep, Cadillac и Tesla. Шведские Volvo, французские Citroen и брутальные итальянские Lamborghini.

Мы максимально клиентоориентированы и нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Наша команда готова обсудить любые детали. Звоните! 

Отдел развития TIKSAN AUTO

+7(391)986-77-23

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Kia Mohave The Master Diesel 3.0 4WD, 
6-местный Masters
 
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Автор: Петр Савельев
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