Землю обанкротившейся «Тойоты-Крепость» в Красноярске купили москвичи

Землю продавали с аукциона в рамках процедуры банкротства автодилера.

Участок земли на ул. Малиновского в Красноярске, ранее принадлежавший местному дилеру автоконцерна Toyota, приобрела московская компания «Домусгрупп». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

По данным издания, участок продавался с аукциона. «Домусгрупп» оказалась единственным его участником. В итоге 1,6 га земли и расположенное на ней нежилое здание площадью 1,3 тыс. кв. метров достались компании за 153 млн рублей.

Как москвичи собираются использовать этот участок, не сообщается. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», «Домусгрупп» занимается покупкой, продажей и сдачей в аренду жилой и нежилой недвижимости.

Напомним, что «Тойоту-Крепость» признали банкротом в апреле 2019 года. Общая сумма исковых требований на тот момент составляла более 2 млрд рублей.

Читайте также:

Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова

В сентябре банк начнет продажу 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь», - об этом сообщают «Ведомости».

В центре Красноярска за 0,4 млн рублей выставили на продажу кофейню

В Красноярске на улице Карла Маркса выставили на продажу кофейню «Арт & Кофе». Объявление появилось на сайте Avito.

В Красноярске выставлены на продажу сразу два теплохода

Это теплоходы «Латвия» и «Лермонтов». Оба судна давно не использовались по назначению и стояли на приколе. Они были спущены на воду 70 лет назад.