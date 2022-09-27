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Землю обанкротившейся «Тойоты-Крепость» в Красноярске купили москвичи

Землю обанкротившейся «Тойоты-Крепость» в Красноярске купили москвичи
Иллюстрация: pixabay.com

Землю продавали с аукциона в рамках процедуры банкротства автодилера.

#НОВОСТИ

Участок земли на ул. Малиновского в Красноярске, ранее принадлежавший местному дилеру автоконцерна Toyota, приобрела московская компания «Домусгрупп». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

По данным издания, участок продавался с аукциона. «Домусгрупп» оказалась единственным его участником. В итоге 1,6 га земли и расположенное на ней нежилое здание площадью 1,3 тыс. кв. метров достались компании за 153 млн рублей.

Как москвичи собираются использовать этот участок, не сообщается. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», «Домусгрупп» занимается покупкой, продажей и сдачей в аренду жилой и нежилой недвижимости.

Напомним, что «Тойоту-Крепость» признали банкротом в апреле 2019 года. Общая сумма исковых требований на тот момент составляла более 2 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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