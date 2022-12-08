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Потребкредитование в Красноярском крае чуть отыграло свои позиции

Потребкредитование в Красноярском крае чуть отыграло свои позиции
Автор фото: Дарья Яковлева. Иллюстрация: pixabay.com

Объемы выданных кредитов подобного типа все еще ниже прошлогодних, но отставание сократилось.

#НОВОСТИ

В январе-октябре 2022 в Красноярском края было выдано потребительских кредитов на 46,6 млрд рублей, что на 43,4% меньше, чем за аналогичный срок прошлого года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Примечательно, что по итогу шести месяцев отставание от прошлогодних результатов в регионе было на уровне 53,1%. Похожая картина складывается и в целом по России: если в первом полугодии 2022 рынок потребкредитования отставал от 2021 на 48,7%, то по прошествии десяти месяцев — уже на 40,7%.

Добавим также, что по объемам выдачи потребкредитов Красноярский край идет на втором месте по Сибири. Лидирует здесь Новосибирская область (49,5 млрд рублей), а на третьем месте идет Кемеровская (41,9 млрд рублей).

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Автор: Петр Савельев
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