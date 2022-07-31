Выдача потребкредитов в Красноярском крае упала на 53%
За первую половину 2022 в Красноярском крае было выдано потребительских кредитов на 53% меньше аналогичного периода прошлого года, — сообщает НБКИ.
Наименьший спад выдачи кредитов зарегистрирован в Москве — на 39%. Всего в столице было выдано 136,9 млрд рублей.
Наибольший спад отмечается в Ханты-Мансийском АО (-54%), Красноярском и Пермском (-53%), а также Иркутской и Ленинградской (-52%) областях.
Всего в России за шесть месяцев 2022 было выдано чуть более 1 трлн рублей потребительских кредитов, что вполовину (на 49%) меньше показателей аналогичного периода 2021.
Эксперты НБКИ отмечают, текущее падение более глубокое, чем в «пандемийном» 2020.
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