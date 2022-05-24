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Самые большие потребкредиты в Сибири берут в Красноярском крае

Самые большие потребкредиты в Сибири берут в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

После февральских событий 2022 года и повышения ключевой ставки ЦБ размер потребительских кредитов, выдаваемых в регионе, уменьшился почти на 40%. Месяц спустя он чуть вырос.

#НОВОСТИ
Средний размер потребительского кредита в Красноярском крае по итогам апреля 2022 года составил 167 866 рублей, что на 3,1% больше, чем было в марте этого же года, но на 36,8% меньше, чем в феврале. Такие данные опубликованы Национальным бюро кредитных историй.
 
По размеру потребкредита край идет на первом месте по СФО. На втором — Новосибирская область (164 424 рубля), а на третьем — Омская область (161 039 рублей).
 
По динамике же, из шести регионов Сибири, вошедших в ТОП-30 территорий РФ по размеру потребкредита, лидирует Алтайский край — 18,4%. Показатель Красноярского края является самым низким в СФО.
 
В целом по России, средний размер потребкредита в апреле 2022 года составил 162,9 тыс. рублей. Это на 4,7% меньше, чем в предыдущем месяце.
 
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Автор: Петр Савельев
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