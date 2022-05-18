Автокредитование в Красноярском крае не спешит восстанавливаться

После радикального мартовского падения, в апреле этот сегмент чуть подрос, но совсем немного.

В апреле 2022 года в Красноярском крае было выдано 468 автокредитов. Это на 4,5% больше, чем в марте этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

На фоне других регионов из ТОП-30 по количеству таких займов, это самый низкий прирост. К примеру, Кемеровской области он составил 16,4%, а в Новосибирской — 23,1%. В Челябинской области этот сегмент и вовсе прибавил 52,7%.

Справедливости ради, стоит отметить, что и мартовское падение выдач автокредитов в этих регионах было больше, чем в Красноярском крае. Так, на Кузбассе оно составило 63,9%, в Новосибирской области 69,4%, а в Челябинской — 77,6%. Тогда как в крае этот рынок просел на 57,3%.

Такое снижение было вызвано ростом ставок, после радикального повышения Банком России ключевой ставки, которое стало следствием санкций, наложенных на РФ из-за ситуации вокруг Украины. Сейчас, когда ставки снижаются, начинают расти и выдачи.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост в этом сегменте сдерживает и дефицит новых автомобилей.

При этом некоторому восстановлению сегмента автокредитов способствует, прежде всего, активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В свою очередь, кредитование на покупку новых автомашин продолжает сокращаться», — говорит Волков.

По его данным, общее количество заявок на автокредиты в апреле снизилось на 5,3% по сравнению с мартом и на 39,6% по сравнению с февралем, а уровень их одобрения немного подрос, и составил около 15%. В итоге, по России в апреле 2022 года было выдано 20,8 тыс. автокредитов. Это на 21,8% больше, чем в предыдущем месяце.

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