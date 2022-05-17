Потребкредиты в Красноярском крае снова пошли в рост

После радикальной просадки в марте, потребительское кредитование начало постепенно восстанавливаться. Однако до прежних значений еще далеко.

В апреле 2022 года в Красноярском крае было выдано 11 626 потребкредитов. Это на 28,2% больше, чем было в марте этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

При этом от апреля 2021-го край отстает на 58,2%. Это является последствием мартовского падения, когда выдача потребкредитов в крае сократилась аж на 62,8% к февралю 2022-го.

В целом по России ситуация аналогичная: апрель к марту — рост на 30,9% (0,58 млн потребкредитов); а год к году — сокращение на 57,4%.

В целом, нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с „карантинными“ апрелем-маем 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций. При этом достаточно существенный рост выдачи потребкредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом „низкой базы“», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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