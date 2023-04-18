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Потребкредитование в Красноярском крае почти вернулось на уровень февраля 2022

Потребкредитование в Красноярском крае почти вернулось на уровень февраля 2022
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Год назад сектор просел в количестве займов почти на треть. За прошедший год он практически вернулся на прежний уровень.

#НОВОСТИ

В марте 2023 в Красноярском крае было выдано 23 996 потребительских кредитов, что на 21,4% больше февральских показателей и на 168% больше, чем в марте прошлого года. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных потребкредитов край стал третьим в Сибири, уступив лишь Новосибирской (26 712) и Кемеровской (26 395) областям.

Напомним, что в марте 2022 этот сегмент потерял 62,8% по отношению к февралю того же года. В абсолютных цифрах тогда было выдано 8 956 подобных займов против 24 049 месяцем ранее. В среднем по России просадка тогда составила 61,6%.

В марте же 2023 по стране было выдано 1,09 млн потребкредитов. Прирост к предыдущему месяцу составил 22,4%, а к прошлогоднему марту — 148%.

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По данным сервиса Домклик, их суммарный объем в денежном эквиваленте достиг 335 млрд рублей.

Красноярцы стали меньше покупать автомобилей в кредит

При этом занимать для приобретения машины жители края также стали меньше.

111 млрд превысил оборот розничной торговли в 1 кв. 2023

Из них почти 56 млрд пришлись на февраль 2023.

Автор: Петр Савельев
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