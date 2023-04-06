Количество ипотечных кредитов выросло на 34% в марте 2023

По данным сервиса Домклик, их суммарный объем в денежном эквиваленте достиг 335 млрд рублей.

В марте 2023 востребованность жилищных кредитов увеличилась на 34% в сравнении с показателями февраля: согласно сведениям сервиса для работы с недвижимостью Домклик, их получили 103,3 тыс. человек. Их сумма составила 335 млрд рублей, что превышает количество выданных в прошлом месяце средств на 36%.

Как отмечают аналитики, льготная ипотека с господдержкой продолжает оставаться популярной среди жителей РФ: всего за март 2023 по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT» выдали 37,7 тыс. кредитов на 156,9 млрд рублей. В сравнении с февралем 2023 рост составил 53%.

Чаще остальных в рамках программ льготной ипотеки жилищные кредиты оформили жители Москвы (17,7 млрд рублей), Московской области (12,1 млрд рублей), Санкт-Петербурга (12 млрд рублей), Краснодарского края (11,5 млрд рублей), Тюменской области (8,2 млрд рублей).

За первый квартал 2023 Сбер выдал 234 тыс. жилищных кредитов, общая сумма которых составила 754,5 млрд рублей.

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