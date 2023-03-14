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Потребкредиты красноярцев уменьшились в размере

Потребкредиты красноярцев уменьшились в размере
Автор фото: cookie_studio. Иллюстрация: freepik.com

По величине этих займов край является вторым в Сибири и 11-м по России.

#НОВОСТИ

Средний размер потребительского кредита в январе 2023 в Красноярском крае составил 241 487 рублей, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По размеру кредита край, из сибирских регионов, обогнала только Новосибирская область, в которой он составил 243 493 рубля. К тому же она оказалась единственной в СФО, где средняя величина потребкредита выросла — на 2,1%.

В среднем же по стране в январе 2023 по отношению к декабрю 2022 потребкредиты в размере потеряли 3,8%, уменьшившись до 254,8 тыс. рублей.

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И это один из самых низких показателей по Сибири.

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Начало 2023 ознаменовалось снижением как числа выданных займов подобного типа, так и их среднего размера.

Ипотека в Красноярском крае потеряла в числе и объеме

Однако по этим показателям регион все равно оказался первым по Сибири и вошел в первую десятку по России.

Автор: Петр Савельев
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