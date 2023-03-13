Ипотека в Красноярском крае потеряла в числе и объеме

Однако по этим показателям регион все равно оказался первым по Сибири и вошел в первую десятку по России.

В январе 2023 в Красноярском крае был выдан 1 451 ипотечный кредит на общую сумму 4,52 млрд рублей, что меньше результатов этого же месяца прошлого года на 29% и 28% соответственно. Такие данные приводит Объединненое кредитное бюро. Средняя же сумма такого займа в регионе выросла на 2% и составила 3,11 млн рублей.

По количеству и объему ипотечных кредитов край оказался на первом месте по Сибирскому федеральному округу. Второе заняла Новосибирская область (1 122 шт на 3,97 млрд рублей), а третье — Иркутская (1 068 шт на 3,18 млрд рублей). По России же регион стал девятым.

В целом по стране количество и объем ипотеки в январе 2023 снизились год к году на 38% и составили 56,32 тыс. кредитов на общую сумму 192,59 млрд рублей. Средний чек при этом практически не изменился 3,42 млн рублей в первом месяце этого года против 3,41 млн — в прошлом.

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В январе 2023 один квадратный метр вторички оценивали 85 тыс. рублей — на 3% больше в сравнении с ноябрем 2022.

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По числу займов этого регион оказался третьим в Сибири и 12-м по России.