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Красноярские новостройки обогнали в цене вторичку почти на 23%

Красноярские новостройки обогнали в цене вторичку почти на 23%
Иллюстрация: freepik.com

Это далеко не самая большая разница среди сибирских городов — есть и такие, где она доходит почти до 30%.

#НОВОСТИ

В Красноярске средняя стоимость квартиры в новостройке на 22,6% выше, чем на вторичном рынке. Такие данные приводит портал «Мир квартир», на основе анализа актуальной базы по 70 городам РФ.

В абсолютных цифрах, средняя стоимость квартиры в новостройке Красноярска сейчас составляет примерно 6,5 млн рублей, а во «вторичке» — 5,3 млн рублей. Средняя же цена квадратного метра в городе различается на 13,5% и равна 112 502 рубля и 99 159 рублей соответственно.

По стоимости «квадрата» в новостройке Красноярск находится на третьем месте в Сибирском федеральном округе. Дороже всего за него приходится платить жителям Новосибирска (124 420 рублей) и Иркутска (124 400 рублей). При этом от цен на вторичном рынке это отличается на 12,9% и 13,4% соответственно. Новые квартиры же целиком в этих городах продаются в среднем по 6,2 млн рублей (+11,1% к цене «вторички») и 6,5 млн рублей (+9,7% к цене «вторички»).

Самый же дешевый квадратный метр нового жилья из городов СФО, отраженных в исследовании, в Кемерово — 97 355 рублей, что на 11% большем, чем на вторичном рынке. Квартиры же здесь в среднем продаются по 4,9 млн рублей и 4,5 млн рублей соответственно.

В среднем же по России новое жилье дороже «старого» на 13,5%.

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В январе 2023 один квадратный метр вторички оценивали 85 тыс. рублей — на 3% больше в сравнении с ноябрем 2022.

Более 50% строящегося в СФО жилья возводится в Красноярске и Новосибирске

За 2022 в Сибири ввели больше восьми млн квадратных метров жилья — 52% пришлось на индивидуальное строительство.

Красноярский край стал первым по количеству ипотечных сделок в СФО

Жители Красноярского края заключили наибольшее количество ипотечных сделок в Сибири.

 

Автор: Петр Савельев
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