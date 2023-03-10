Красноярский край за месяц потерял треть потребкредитов

По числу займов этого регион оказался третьим в Сибири и 12-м по России.

В январе 2023 в Красноярском крае было выдано 19 720 потребительских кредитов, что на 32% меньше, чем в декабре 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это один из самых высоких результатов по Сибирскому федеральному округу— больше только в Кемеровской и Новосибирской областях (21 244 и 21 106 потребкредитов соответственно). Правда, и снижение в этих регионах оказалось более ощутимым — Кузбасс потерял 34,8%, а Новосибирская область 34%.

В целом же по России за первый месяц этого года было выдано 0,91 млн займов на покупку потребительских товаров. Это на 29,9% меньше, чем месяцем ранее.

Снижение числа выданных потребительских кредитов в январе по сравнению с декабрем, можно связать с сезонным фактором. Вместе с тем, стоит отметить, что выдача потребкредитов сокращается и на фоне общей неопределенности заемщиков, которые склоняются к сберегательной модели финансового поведения», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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